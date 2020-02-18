مسابقة لتناول الكعك تودي بحياة فتاة

موسكو(صدى):

شاركت الشابة الروسية ألسكندرا، في مسابقة لتناول الكعك بغرض التسلية وللاحتفاظ بذكرى طريفة مع الحدث الغريب، لكنها فقدت حياتها بعد أن ابتلعت 3 فطائر خلال المسابقة التي أجريت في موسكو.

واختنقت الفتاة التي تعمل مسعفة، حتى الموت؛ حيث حاولت التنفس بكل ما أوتيت من قوة لكنها انهارت على الأرض بينما كان فمها مليئا بالكعك، وسرعان ما هرع العاملون في الحانة وبعض صديقاتها الحاصلات على مؤهلات طبية لمساعدتها لكن بعد فوات الأوان.

وحاول طاقم سيارة إسعاف وصلت إلى الحانة إنقاذها، لكن دون جدوى أيضا؛ فيما كان لدى كل منافس 3 كعكات صغيرة، يعتقد أنها فطائر بالشوكولاتة مع حشو حلوى المارشميلو، وحاولت الفتاة وضع اثنين من الفطائر في فمها دفعة واحدة بعد تناول الأولى، مما تسبب في اختناقها.

وقال أصدقاء ألكسندرا أنها مصابة بسرطان الدم منذ 6 أشهر، وأخبرت أصدقاءها أنها تريد أن تستغل كل فرصة للاستمتاع، ومع ذلك، لم يؤكد والدها الحزين على فراقها فاسيلي يودين (57 عاما) مرضها.