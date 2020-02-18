بدء تنفيذ إلغاء تصاريح السفر للمرأة فوق 21 عام
بدأت المديرية العامة للجوازات اليوم الثلاثاء إلغاء شرط تصريح السفر للمرأة التي بلغت السن القانوني ” 21 ” عام ، وكذلك المتزوجة التي يبلغ عمرها 18 عام .
كما تم إلغاء شرط الهوية الوطنية للأولاد ممن تقل أعمارهم عن 15 عام ، مع إظهار حالة الموافقة عند إصدار أو تعديل تصريح أو جواز السفر .
جاء ذلك في تعميم أصدرته “الجوازات ” لكافة إدارتها لدخوها حيز التطبيق ، ضمن التعديلات التي تم إدخالها على نظام الجواز السعودي .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1729 ] نشر منذ 14 دقيقة
السعودية… دولة ملك للجميع وتسع الجميع ومتعددة الديانات والانتماءات.
( الدين الاسلامي والدين الشيعي الاثنى عشري)
والمذاهب : الاسماعيلي و الصوفي.
والاعراق السعودي القبيلي وغير القبيلي
والسعودي من أصل أفريقي ومن شبه القارة الهندية و جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطي ودول عربية.
لذلك خيارنا الوحيد هو الدولة السعودية وقوانينها المرعية ألتي تجد منا الولاء والطاعة.