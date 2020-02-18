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بدء تنفيذ إلغاء تصاريح السفر للمرأة فوق 21 عام

بدء تنفيذ إلغاء تصاريح السفر للمرأة فوق 21 عام
الرياض(صدى):

بدأت المديرية العامة للجوازات اليوم الثلاثاء إلغاء شرط تصريح السفر للمرأة التي بلغت السن القانوني ” 21 ” عام ، وكذلك المتزوجة التي يبلغ عمرها 18 عام .

كما تم إلغاء شرط الهوية الوطنية للأولاد ممن تقل أعمارهم عن 15 عام ، مع إظهار حالة الموافقة عند إصدار أو تعديل تصريح أو جواز السفر .

جاء ذلك في تعميم أصدرته “الجوازات ” لكافة إدارتها لدخوها حيز التطبيق ، ضمن التعديلات التي تم إدخالها على نظام الجواز السعودي .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1729 ] نشر منذ 14 دقيقة

السعودية… دولة ملك للجميع وتسع الجميع ومتعددة الديانات والانتماءات.

( الدين الاسلامي والدين الشيعي الاثنى عشري)

والمذاهب : الاسماعيلي و الصوفي.

والاعراق السعودي القبيلي وغير القبيلي

والسعودي من أصل أفريقي ومن شبه القارة الهندية و جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطي ودول عربية.

لذلك خيارنا الوحيد هو الدولة السعودية وقوانينها المرعية ألتي تجد منا الولاء والطاعة.

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