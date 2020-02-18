عضو شورى يرفض استلام هدية طفلة بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة رفض عضو بمجلس الشورى، استلام باقة زهور من طفلة أثناء استقباله في الباحة.

ومن جانبه، علق والد الطفلة على المقطع المتداول، موضحًا أن عضو الشورى، لم يأخذ باقة الزهور، لأنه ظن أنها تريدها لنفسها.

وظهر عضو الشورى خلال المقطع، وهو يهدي الطفلة قلمًا، داعيا لها بالتوفيق.