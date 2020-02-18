بوتين يرفض زواج المثليين في بلاده وأردوغان يقنن الدعارة للتقرب من الغرب!

موسكو(صدى):

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده لن تشرع زواج المثليين طالما أنه يتواجد في السلطة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتقنين الدعارة في بلاده، بناءاً علي رغبة الاتحاد الاوروبي.

وبالمقارنة بين موقف بوتين، وموقف أردوغان الذي يدعي التدين، تجد الرئيس التركي يعترف بحقوق المثليين بهدف التقرب من الغرب.

ولا زال أردوغان، يحلم بالخلافة الإسلامية، واستعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية، في الوقت الذي يشهد عهده انتعاشًا في سوق الدعارة وتجارة الجنس، ومنح المثليين المزيد من الحقوق.

يذكر أنه تم تقنين الدعارة في تركيا بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان ودخل حيز التنفيذ في 2005.

كما بدأت المثلية الجنسية في الصعود والانتشار، في عهد الرئيس التركي، حيث يحصل المثليون على العديد من الحقوق يوما بعد الآخر.