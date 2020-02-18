«كورونا» يلغي احتفالات عيد ميلاد إمبراطور اليابان

وكالات(صدى):

أعلنت اليابان، أنها ستحد من التجمعات العامة في طوكيو، لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بما يشمل إلغاء الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور ناروهيتو ، وإلغاء مشاركة الهواة في ماراثون طوكيو.

وقال البلاط الإمبراطوري، إنه نظرا للظروف سيتم إلغاء الخطاب، الذي كان من المقرر أن يلقيه الإمبراطور ناروهيتو بمناسبة عيد ميلاده في الـ23 فبراير.

ويعتبر الخطاب الأول له منذ تتويجه العام الماضي، حيث يجتذب الخطاب الإمبراطوري عادة عشرات الآلاف من الحضور للساحة الداخلية للقصر في قلب العاصمة طوكيو.