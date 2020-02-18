رونالدو يستعيد لياقته بـ الاستشفاء بالثلج

نواف السالم(صدى):

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صورة له أثناء محاولة الاستشفاء بالثلج، لاستعادة لياقته، عقب خروجه من قائمة يوفنتوس لمباراة بريشيا، في الدوري الإيطالي.

ويعد الاستشفاء بالثلج، الطريقة الأكثر تطورا لاستشفاء اللاعبين بشكل أسرع وأكثر أمانا، حيث يضع اللاعب نفس وسط المياه الباردة والثلج.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 57 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الوصيف، برصيد 56 نقطة، بعد تغلبه على إنتر ميلان صاحب المركز الثالث.