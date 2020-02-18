عبدالعزيز اليوسف: إدارة الشباب تقول شيء وترد على نفسها وخطابها «استفزازي»

ماجد محمد(صدى):

استنكر الناقد الرياضي عبدالعزيز اليوسف، خطاب نادي الشباب الصادر لنفي الاستعانة بعمالة وافدة في المدرجات، قبل أن تصدر هيئة الرياضة بيان رسمي من أجل فتح تحقيق عاجل في هذا الأمر مع استدعاء الرئيس التنفيذي للشباب من أجل التحقيق معه فيما ذكره ضد نادي النصر.

وقال اليوسف ببرنامج الديوانية: إدارة النصر لم تتحدث نهائيا عن الشباب ولا في القبل ولا البعد وخطاب الشباب استفزازي بدون فايدة.

وتابع: الشيء الآخر أنا كشبابي حينما آرى هذا العدد بباصات وأشوفهم وأقولهم اتفضلوا ما عندي مشكلة شيء غريب هذا، لأنك رآيت حالة غريبة قد تسيء لك أنت ترفضها من الأساس.

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