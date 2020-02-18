ابن مساعد: عطيف الأفضل على مستوى القارة وليس فقط السعودية

طلال الغامدي(صدى):

أكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على أهمية عبدالله عطيف لاعب وسط الهلال.

ووصف ابن مساعد، لاعب الهلال بـ الخلوق والمتميز، مؤكدا أنه مهم جدًا للمنتخب الوطني وللهلال.

وقال ابن مساعد: أرى عطيف الأفضل في مركز المحور على مستوى القارة وليس فقط في السعودية.

وتمنى الأمير الشفاء العاجل لعطيف، الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

الجدير بالذكر أن الهلال، حقق فوزًا ثمينًا على حساب شباب الأهلي دبي بهدفين مقابل هدف واحد.

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