دراسة تحذر من الزواج بـ «أجنبيات»

عادل الحربي(صدى):

أجرت جمعية «أواصر»، لرعاية الأسر السعودية بالخارج، دراسة حديثة، حول ظاهرة زواج السعوديين العشوائي من الخارج والآثار المترتبة عليه.

وأظهرت الدراسة أن الزواج العشوائي من الأجنبيات، غالبا ما يؤدي إلى تمزق العائلة لاعتبارات مجتمعية أو ثقافية أو قانونية نظامية.

وأشارت إلى أن هنالك آثارًا سلبية ناتجة عن عزوف الشباب السعودي عن الزواج من سعوديات ونتائجه على التركيبة المجتمعية والتي تولدت عنها ظواهر مجتمعية أخرى منها ارتفاع معدلات العنوسة لدى الفتيات، ما يزيد من مشاكل المجتمع.