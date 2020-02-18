«موقع إباحي» في إعلان خاص بالعائلة الملكية البريطانية

لندن(صدى):

في خطأ فادح، نشر الموقع الالكتروني الرسمي للعائلة الملكية البريطانية، موقعًا إباحيًا، خلال عرض إعلان خاص بجمعية خيرية كان يشرف عليها الأمير هاري.

وقام الموقع بالإحالة إلى الرابط الخاص بالجمعية التي تهتم بالعلاقات بين بلاد الغال ومملكة «ليستو» في الجنوب الأفريقي، ولكن عند النقر على الرابط يجد المتصفح نفسه على موقع صيني لعرض الفيديوهات الإباحية.

يذكر أن الموقع أشار إلى أن اهتمام الأمير هاري بالجمعية بصفته عرابا لها منذ 2007 شجع الأشخاص والمنظمات في بلاد الغال على ربط علاقات قوية بنظرائهم في ليستو.