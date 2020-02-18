بالفيديو.. محمد رجب يتعرض للإصابة في «الأخ الكبير»

القاهرة(صدى):

ظهر الفنان محمد رجب في مقطع فيديو أثناء محاولة المخرج إسماعيل فاروق تطهير إصابة يده بزجاجة عطر.

وأتضح من الفيديو تعرض رجب إلى الإصابة خلال تصوير مسلسل “الأخ الكبير” الذي يقوم ببطولته، حيث ظهر رجب في الفيديو وهو يمازح المخرج مدعيًا أنها تؤلمه ثم يتراجع ليخبره قائلًا: “ما بتحرقش خالص”.‏

ويذكر أن “‎الأخ الكبير” مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وحقق منذ بدء عرضه الشهر الماضي نجاحاً كبيراً وردود فعل واسعة ونسبة مشاهدة عالية على “يوتيوب”، وياشرك محمد رجب في البطولة الفنانون عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، راندا البحيري.