القبض على شخصين سرقا 20 مدرسة بمكة

مكة المكرمة(صدى):

فتحت النيابة العامة بالعاصمة المقدسة التحقيق مع شخصين مواطن ومقيم برماوي في قضية سرقة قرابة 20 مدرسة في أنحاء متعددة.

وجاء ذلك بعد أن تلقى عدد من مراكز الشرطة بالعاصمة المقدسة عددًا من البلاغات عن تعرض مدارس للسرقة وفقدت منها أجهزة متنوعة ومبالغ مالية.

وتمكنت تحريات وبحث مركز شرطة الكعكية من ضبط شخصين سعودي ومقيم برماوي بعد كمين محكم واتضح علاقتهما بسرقة ما يقارب 20 مدرسة في أنحاء متعددة من العاصمة المقدسة.

وجرى إعداد محضر بالواقعة وتسليم ملف القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة.