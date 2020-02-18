بطل سباق يشارك ميسي جائزة أفضل رياضي لعام 2019

وكالات(صدى):

فاز ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، بجائزة لوريوس الرياضية العالمية لأفضل رياضي للعام الماضي.

ولم يكن ميسي، الوحيد الفائز بهذه الجائزة، حيث تم تتويجه بالجائزة مناصفة مع البريطاني بطل سباق فورمولا 1- لويس هاميلتون.

وحصل ميسي وهاميلتون على نفس عدد الأصوات خلال التصويت الذي أجري لاختيار الفائز بالنسخة العشرين من الجائزة العالمية.

من جهته، أرسل ميسي مقطع فيديو تم بثه خلال حفل التتويج، وقدم من خلاله شكره لمن ساهم في تتويجه بهذه الجائز.

الجدير بالذكر أن هذه جائزة لوريوس تعد الجائزة العالمية الوحيدة التي تكرم أفضل الرياضيين من فئات مختلفة.