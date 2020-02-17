أقامت جمعيه الدعوه والارشاد حفلها الختامي لأنشطه العام المنصرم 2019 بالباحه

إبراهيم الخزمري(صدى):

أقامت جمعيه الدعوه والارشاد وتوعيه الجاليات بمنطقه الباحه – بالمشاركه مع دار الملاحظه الاجتماعيه بالباحه حفلها الختامي لأنشطه العام المنصرم 2019 وذلك على مسرح الدار .

وحضر الحفل سعاده المدير العام للعمل الاستاذ – ابراهيم الزلفان ، وسعاده مساعد المدير العام للتنميه بفرع وزاره العمل والتنمية الاجتماعيه بالباحه الاستاذ – خالد صالح الزهراني ، وسعاده مدير دار الملاحظه الاجتماعيه بالباحه الاستاذ موفق محمد الغامدي ، وفضيله نائب رئيس مدير جمعيه الدعوه والارشاد بالباحه الشيخ – محمد عبدالله الغنام . وكذلك عدد من المشايخ الفضلاء أعضاء الجمعيه واولياء أمور النزلاء وبعض النزلاء السابقين بالدار .

حيث استهل الحفل بآيات من القران الكريم ثم القاء مدير الدار كلمه اثنى فيها على جهود الجمعيه وما تقدمه من دعم ومشاركه في تنفيذ البرامج والأنشطة بالدار كما شكر أعضاء الجمعيه من المشايخ الفضلاء المتميزين الذي اتضح دورهم في تهذيب نفوس وسلوك الاحداث وبث روح الحماس بينهم ورسم الابتسامه على شفاههم ، ورغب مدير الدار في استمرار ومواصلة ذلك التعاون لما سيعود بالنفع والفائده على الابناء النزلاء .

وحيث على تظافر الجهود وعقد الشركات المجتمعين مع اللجان والجمعيات والجهات الحكومية وللاهليه كونهم شركاء النجاح .

كما تخلل الحفل كلمه لفضيله مدير جمعيه الدعوه والارشاد بالباحه ، وقصيده شعريه القاها احد نزلاء الدار ، وكلمه أولياء الامور

واختتم الحفل بتوزيع الدروع التذكارية وتوزيع الجوائز .