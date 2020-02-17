المشعان والأسلمي يشعلان ليالي طريف شعراً

فاطمه الرويلي(صدى):

في ليلة شعرية أطربت فيها مشاعر الجمهور الحاضر في خيمة مهرجان الصقور بطريف أحيا الشعراء خلف المشعان ونجم الأسلمي امسية شعرية في مهرجان الصقور في يومه الأول، ادارها الأستاذ سلطان هوير، اتسمت بالحماسة والجزالة والتفاعل مع النصوص المقدمة من قبل الشعراء، والتي امتزجت بين الوطنية وقصائد الغزل، والتي نالت بدورها استحسان الحضور واعجابهم، ولاقت تفاعلا كبيرا منهم، لمايتمتع به الشعراء من تجربة ثرية وثقافية كبيرة، كانت من أهم محطاتهم بها المشاركة في شاعر المليون، إضافة إلى العديد من الفعاليات الثقافية المختلفة في المملكة.

وشهد المهرجان في يومه الأول حضورا لافتا من الزوار ، مما انعكس على المهرجان بشكل مميز ولاقى استحسان الزائرين والمتابعين على المستوى الثقافي والإعلامي.