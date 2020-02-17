الغش في بيع الدجاج

الإثنين 17
فبراير
لعن الله كل غشاش للمسلمين ، واخزاه الله وفضحه في الدنيا والآخره .. آمين ..
هذي الاخبار الي تستحق النشر وتثبيتها على الشريط…لانها تهم كل واحد وصحته
نعم هذا واقع اللحم المفروم والهمبرقر خاصه المستورد…
كمان ابك خذو من محماس علم وفنجال….
اغلب هذا الدجاج هو فطيس مشاريع الدجاج
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93765 ] نشر منذ 24 دقيقة
لعن الله كل غشاش للمسلمين ، واخزاه الله وفضحه في الدنيا والآخره .. آمين ..
محماس السادس[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 23 دقيقة
هذي الاخبار الي تستحق النشر وتثبيتها على الشريط…لانها تهم كل واحد وصحته
نعم هذا واقع اللحم المفروم والهمبرقر خاصه المستورد…
محماس السادس[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 22 دقيقة
كمان ابك خذو من محماس علم وفنجال….
اغلب هذا الدجاج هو فطيس مشاريع الدجاج