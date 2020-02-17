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الغش في بيع الدجاج




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 93765 ] نشر منذ 24 دقيقة

لعن الله كل غشاش للمسلمين ، واخزاه الله وفضحه في الدنيا والآخره .. آمين ..

[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 23 دقيقة

هذي الاخبار الي تستحق النشر وتثبيتها على الشريط…لانها تهم كل واحد وصحته
نعم هذا واقع اللحم المفروم والهمبرقر خاصه المستورد…

[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 22 دقيقة

كمان ابك خذو من محماس علم وفنجال….
اغلب هذا الدجاج هو فطيس مشاريع الدجاج

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