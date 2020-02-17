جوارديولا يحدد موقفه النهائي من الرحيل عن مانشستر سيتي 

وكالات(صدى):

حدد المدرب الأسباني جوسيب غوارديولا موقفه النهائي من الرحيل عن مانشستر سيتي، قائلا إنه سيبقى على رأس الجهاز الفني للفريق رغم الإيقاف والتقارير التي تتحدث عن رغبة يوفنتوس التعاقد معه.

وقال غوارديولا:”انظروا، مهما كانت البطولة التي سننافس فيها، سأكون هنا، حتى ولو وضعونا في +ليغ تو+ (أدنى الدرجات المحلية للمحترفين) سأكون هنا”.

وشدد غوارديولا، قائلا:”هذا هو الوقت الذي يجب أن نبقى فيه سويا”، مصصما علي البقاء مع مانشستر سيتي حتى لو خسر النادي الانجليزي الاستئناف الذي تقدم به أمام محكمة التحكيم الرياضية “كاس” بشأن عقوبة إيقافه لموسمين عن المشاركة في مسابقات كرة القدم الأوروبية.