بالفيديو.. الشيخ خالد بن سلطان بن قرملة يطالب بإنشاء هيئة لجمع الديات لمكافحة تجار الدم

نايف السالم(صدى):

قال الشيخ خالد بن سلطان بن قرملة إن مسألة جمع الديات لعتق الرقاب تركت بلا ضابط لفترة من الزمن، موضحا أن هذا سمح لتجار الدم بالدخول فشوهوا صورة مجتمعنا.

وطالب الشيخ خالد بن سلطان بن قرملة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج”ياهلا” بضرورة بإنشاء هيئة معنية بالديات تكون تحت مظلة الدولة وتضم جميع شرائح المجتمع.

ولفت إلي أن المبالغة في طلب تعويضات الديات يعطل شرع الله، مشددا:” يجب أن تعطي مبالغ الديات الكبيرة للجمعيات الخيرية أو لعلاج الناس”.

وحول تحديد 5 مليون ريال كحد أدني للديات، قال الشيخ خالد بن سلطان بن قرملة إنه هذه مجرد اجتهادات من شيوخ القبائل ولكن الديات وصلت لمبالغ خيالية تجاوزت ال170 مليون ريال.