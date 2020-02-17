رئيس لجنة الحكام يزور نادي ضمك موضحاً بعض الحالات التحكيمية ‬

محمد بن طحيطح(صدى):

‫زار الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم نادي ضمك مساء ليلة الاثنين الموافق 2020/02/17 م وكان في استقباله رئيس النادي الأستاذ صالح أبو نخاع . ‬

‫و تخلل الاجتماع الذي تواجد فيه المدير التنفيذي أحمد زاهر الشهري و المدير الفني السيد نور الدين زكري وطاقمه التدريبي ومدير الفريق الأول لكرة القدم الأستاذ عبدالعزيز جبران و عدد من اللاعبين ومدير المركز الإعلامي الأستاذ سعد آل سحاب لمناقشة عدد من الحالات التحكيمية و إيضاح بعض اللوائح التي تم تعديلها خلال الموسم الرياضي المنصرم 2019م، بعد ذلك فتح السيد فرناندو المجال للحضور للإستماع إلى استفساراتهم عن بعض الحالات و طلب التوضيح عنها.‬

‫ وفي ختام الزيارة، كرمت إدارة النادي السيد فرناندو‬ ومرافقيه .

‫ وقدمت له الشكر والتقدير على حرصه من خلال زيارة النادي و مدى الاستفادة التي حصل عليها الحضور من هذه الزيارة .