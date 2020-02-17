العثور على أقدم نحلة بالتاريخ عمرها 99 مليون عام

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أعلن مستكشفون عن العثور على أقدم نحلة في التاريخ داخل حجر من الكهرمان، حيث بلغ عمرها 99 مليون عام.

وبحسب ماذكره المستكشفون فإنه تم العثور على هذه الحفرية في ميانمار، وهي تعود إلى منتصف العصر الطباشيري.

ووفقا لما ظهر بالحفرية فإن النحلة تغذت على حبوب اللقاح قبل أن تتشبث بها طفيليات الخنفساء، وتتسبب في موتها على جذع الشجرة قبل أن تفرز صمغ العنبر الذي احتجز داخله النحلة والطفيليات.

ويرجع السجل الأحفوري للنحل إلى 65 مليون عاما، قبل أن يتم العثور على هذه الحفرية الأخيرة.

وتتشابه النحلة المتحجرة في الصفات مع النحل الحديث، ولكنها تتميز بعض صفات الدبابير، مما يشير إلى تطورها من تلك الحشرة.