العثور على أقدم نحلة بالتاريخ عمرها 99 مليون عام
أعلن مستكشفون عن العثور على أقدم نحلة في التاريخ داخل حجر من الكهرمان، حيث بلغ عمرها 99 مليون عام.
وبحسب ماذكره المستكشفون فإنه تم العثور على هذه الحفرية في ميانمار، وهي تعود إلى منتصف العصر الطباشيري.
ووفقا لما ظهر بالحفرية فإن النحلة تغذت على حبوب اللقاح قبل أن تتشبث بها طفيليات الخنفساء، وتتسبب في موتها على جذع الشجرة قبل أن تفرز صمغ العنبر الذي احتجز داخله النحلة والطفيليات.
ويرجع السجل الأحفوري للنحل إلى 65 مليون عاما، قبل أن يتم العثور على هذه الحفرية الأخيرة.
وتتشابه النحلة المتحجرة في الصفات مع النحل الحديث، ولكنها تتميز بعض صفات الدبابير، مما يشير إلى تطورها من تلك الحشرة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 23731 ] نشر منذ 21 دقيقة
99 مليون عام هههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93755 ] نشر منذ 20 دقيقة
كثروا من هاالكلام وحنا علينا نقول صح ، ونصفق بعد ..
محماس السادس[ عدد التعليقات: 900 ] نشر منذ 13 دقيقة
هذي على عصر حكم الشيخ شليويح الاول لمضارب الحنسات البائده..
المصدر ..كتاب صنيتان بعلوم العربان قبل الميلاد