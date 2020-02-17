عروض مميزة على سيارات فورتشنر من شركة عبد اللطيف جميل

علي القحطاني(صدى):

أعلنت شركة عبد اللطيف جميل للتمويل عن عروض خاصة بسيارات فورتشنر 2020.

وأوضحت أن العرض يمكن من الحصول على سيارة بالتمويل من خلال عروض التأجير التمويلي، التي تقدمها عبر فروعها المنتشرة في أرجاء المملكة.

وتضمن العرض عدد من المميزات منها :

1-دفعة أولى 10%، وفي حال الرغبة بدون دفعة أولى

2- بدون كفيل

3- تأمين طرف ثالث وعلى جسم السيارة

4- سدد بيسر وسهولة من خلال سداد

5- دفعات شهرية تصل الى 60 شهر

6 – معتمد من الهيئة الشرعية.

وأفادت بأن الأقساط الشهرية لسيارت فورتشنر تترواح ما بين 2004 ريال إلى 2337 ريال، لمدة 60 شهرًا، لافتة إلى أن طلب التمويل يمكن تسجيله عبر الرابط التالي: أضغط هنا .