التعليم تعلن موعد إغلاق نظام نور لحركة النقل

الرياض(صدى):

نشرت وزارة التعليم إيضاحات هامة في حركة النقل، حيث يغلق نظام نور يوم الخميس 26-6-1441هـ خدمات النقل الخارجي والداخلي وتحديث البيانات واعتمادها.

وأوضحت الوزارة أنه عند التقدم يطلب تعديل بيانات يتوجب على المتقدم اعتماده الدخور إلى خيارات وعدم تركه معلقا.

وقالت الوزارة على طالبي لم الشمل ضرورة التأكد من الاعتماد للطلب من الطرفين ومن الرئيس المباشر وإلا سوف يتم التعامل معه على أنه طلب نقل خارجي مستقل.

وأضافت : من لا يحدث بياناته سوف تتم إحالته إلى جهة الاختصاص للتعامل معه وفق الأنظمة واللوائح.

كما أكدت على ضرورة طباعة استمارة النقل والإقرار حسب التاريخ المحدد لها وختمها والاحتفاظ بها بعد رفعهت على النظام.

وأشارت إلى أنه لا يمكن قبول طلب العدول بعد إعلان الحركة وبالإمكان الانسحاب الآن من الحركة عن طريقحذف جميع الرغبات قبل إغلاق النظام.

واختتمت قائلة :”لايمكن إدخال الرغبات أو أي تعديل بعد إغلاق النظام في تاريخ 26/6/1441.