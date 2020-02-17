الأخضر تحت 19 عاما يستعد لافتتاح مبارياته في كأس العرب 

نواف السالم(صدى):

يستعد المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا غدا لافتتاح مبارياته ضمن بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا.

ومن المقرر أن “الأخضر” يلتقي منتخب فلسطين في تمام الـ2:45 مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وكانت المنتخب السعودي اختتم مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد تحضيراته لمواجهة منتخب فلسطين بحصة تدريبية تركّز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين تمارين لياقية وتكتيكية.

وشملت قائمة المنتخب السعودي للمشاركة في البطولة (23) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: رائد أزيبي، ومشاري سنيور، وسلطان القحطاني، ومحمد العوفي، ونواف المطيري، وسعد الموسى، وخالد دغريري، وفهد الدوسري، وعلي العبسي، وباسل الحضيف، وفيصل الغامدي، وباسل السيالي، وزياد الجهني، ومحمد محزري، وسلطان العنزي، وعوض الناشري، وهزاع الغامدي، وأيمن يحيى، وأحمد البصاص، وهيثم عسيري، وحسن العلي، ومحمد مران، وسلطان السريحي.