قصة الطائر الذي ظهر على يمين الأسد خلال خطابه المتلفز
أثار الطائر الذي ظهر على يمين الرئيس السوري بشار الأسد، أثناء خطابه المتلفز الأول له، تساؤلات عديدة عن نوعه وسبب ظهوره.
وبحسب التكهنات لمتابعي خطاب الأسد، فإن الطائر الذي ظهر علي يمينه يدعي طائر الشاهين وهو من أسرع وأقوى الطيور الجارحة.
ورأى البعض أن خطاب الأسد له دلائل عدة وهي أنه يخاطب الأسد أهل حلب، عبر كلمة كانت الخطاب المتلفز الأول للرئيس السوري.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93750 ] نشر منذ 50 دقيقة
يعني اقتنصهم مثل ماالشاهين ينقض ويقتنص الطريده ..
.. لعن الله من افتن بينهم واشعل نارهم .. آمين ..
الشاعر[ عدد التعليقات: 725 ] نشر منذ 21 دقيقة
لعنة الله علية وعلى كل طاغي وظالم لشعبة