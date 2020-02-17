قصة الطائر الذي ظهر على يمين الأسد خلال خطابه المتلفز 

دمشق(صدى):

أثار الطائر الذي ظهر على يمين الرئيس السوري بشار الأسد، أثناء خطابه المتلفز الأول له، تساؤلات عديدة عن نوعه وسبب ظهوره.

وبحسب التكهنات لمتابعي خطاب الأسد، فإن الطائر الذي ظهر علي يمينه يدعي طائر الشاهين وهو من أسرع وأقوى الطيور الجارحة.

ورأى البعض أن خطاب الأسد له دلائل عدة وهي أنه يخاطب الأسد أهل حلب، عبر كلمة كانت الخطاب المتلفز الأول للرئيس السوري.