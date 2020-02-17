شاهد..هدف قوميز في مرمى شباب الأهلي نسخة كربونية من هدف الأسطورة فان باستن

ماجد محمد(صدى):

شهدت المباراة أقيمت اليوم بين الهلال وشباب الأهلي الإماراتي فوز الهلال بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا تسجيل بافيتمبي قوميز هدفا على حمل نسخة كربونية للاسطورة الهولندية فان باستن في النهائي الاوربي الشهير عام 1988 م امام منتخب الاتحاد السوفيتي سابقا .

وكان للاعب الهلال بافيتمبي قوميز دورًا كبير في تحقيق الفوز لفريقه بهدف أعاد للاذهان ما جري منذ أكثر من 30 عاما وتحديدًا في نهائي يورو، حينما أحرز فان باستن في هدفا في شباك الاتحاد السوفيتي.

ونفس براعة باستن تألق اليوم قوميز خلال مباراة فريقه أمام الفريق الامارتي، حيث استطاع بخطوات واثقة ومهارات حركية استطاع أن يسدد هدفا مماثل لما أحرزه باستن عام 1988، ليصبح هدف قوميز الثاني في مرمى شباب الاهلي نسخة كربونية من هدف الأسطورة فان باستن.