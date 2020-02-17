بالفيديو.. آمال المقبل: أهلي كانوا يمدحون في طبخي حتى لو ما عجبهم

عادل الحربي(صدى):

تحدثت الشيف آمال المقبل عن تجربتها في مجال طهي الأطعمة الشعبية والحلويات والسلطات.

وقالت المقبل خلال حواره في برنامج”تم”:” أهلي كانوا يشجعوني ويمدحون طبخي حتى لو ما عجبهم”، لافتة:” والدتي شجعتني على دخول المطبخ”.

وأوضحت المقبل:” أحببت المطبخ أكثر من الدراسة وكنت أطبخ الذبائح”، لافتة:”كنت أحب فكرة تدريب العاملات ولذلك سويت مطبخ خاص في منزلي لتدريب العاملات”.

وتابع المقبل:”سويت أوردرات وبوفيه كامل”، لافتة:” قمت بعمل دورات وشهادات من المؤسسة العامة وصاروا الفنادق يتصلوا علي لمدة 6 سنوات”.