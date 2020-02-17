فوز العتيبي تطالب شاعر راهن على طلاقها بـ 100 ألف

أميرة خالد(صدى):

وجهت الناشطة فوز العتيبي رسالة لشخص راهن على طلاقها خلال 6 أشهور.

وذكرت على حسابها الرسمي بموقع تويتر: تذكرون الشاعر خالد الغربي اللي راهن على طلاقي خلال ٦ شهر ووعدني ان جاء هاليوم وما تطلقت لي في ذمته ١٠٠ ألف ريال عالوا نذكره ان المدة انتهت ونشوف هل هو بالفعل مثال ماقال قد كلامته قول وفعل ولا لا، وعلى قولة عوف الكلبي “آفة المروءة خلف الوعد .

وتابعت: جاء الموعد ياولد روق وين المية الف ياخالد، وعلى قولة بوبليليوس حتى مع العدو ينبغي على المرء أن يفي بوعده.

من جهتهم، تفاعل عدد من متابعيها مع التغريدة، حيث سخر بعضهم مما ذكرته، فيما أشفق آخرين على الشاعر الذى خابت توقعاته بشأن طلاقها.