بالفيديو .. النقبي لـ«الهلال»: أبارك لكم .. وأكرر اعتذاري لـ«عبدالله عطيف»

نواف السالم(صدى):

هنأ عبدالله النقبي، لاعب شباب أهلي دبي، نادي الهلال وجمهوره بالفوز الذى حقق اليوم على فريقه في ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وعلق النقبي على الإصابة التى تعرض لها لاعب الهلال عبدالله عطيف خلال المباراة بسببه، حيث قال : أكرر اعتذاري لعبدالله عطيف، لم يكن قصدي وأتمنى يعود أفضل من قبل وفي أسرع وقت.

يذكر أن الهلال فاز على شباب الأهلي الإماراتي بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا .