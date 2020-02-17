افتتاح نادي العظام والإصابات الرياضية التابع للمركز التخصصي بالمستشفى السعودي الألماني بعسير

محمد بن طحيطح(صدى):

حفل افتتاح نادي العظام للإصابات الرياضية التابع للمركز التخصصي للعظام والإصابات الرياضية بحضور المدير التنفيذي للمستشفى وبحضور المدير الطبي وعدداً من أطباء قسم العظام وبحضور إدارة ولاعبي نادي أبها ونادي قولدن جيم وعدداً من المرضى الذين سبق وتم إجراء عمليات جراحية لهم وعدداً من الحضور الكرام وبمشاركة إعلامي وإعلاميات منطقة عسير .

تخلل هذا الحفل كلمات ترحيبية بالحضور ،كما تم استعراض عدة مقاطع تعريفية بالحدث والرعاة الداعمين فيما خُصصت فقرة للنقاش بين المرضى والأطباء لأهم التساؤلات ومناقشة الحلول والاقتراحات لهدف تبادل التجارب .

من جانبه القى الرئيس التنفيذي للمستشفى كلمته للحضور مُشدداً حرصه على الحفاظ على ديمومة المركز ليستمر بتقديم خدماته الطبية الإنسانية للمرضى من قبل الكادر الطبي الذي يسعى بكل ما يملك إلى أن يكون خير معين للمواطنين ، ثم تلى ذلك تدشين النادي بمشاركة كلاً من الحضور الكرام وبتغطية الإعلاميين وفريق العمل المشارك .

الجدير بالذكر بأن نادي العظام للإصابات الرياضية التابع للمركز التخصصي للعظام والإصابات الرياضية سينعقد بشكل شهري كما أنه متخصص في أمراض وجراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية ، ويعتبر هذا التخصص حيوياً ومهماً لكافة المواطنين والوافدين للمستشفى ، فيما سيشكل نقلة نوعية، وسيستفيد منه جميع المترددين على المستشفى السعودي الألماني بعسير .