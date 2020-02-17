انطلاق منتدى حوار خبراء اقتصاديات الصحة السعودي بالرياض

بدر الحارثي(صدى):

نظمت الجمعية العلمية السعودية للسكري منتدى حوار خبراء اقتصاديات الصحة السعودي” والذي ينطلق غداً الثلاثاء في الرياض ويعقد على مدى يومين.

ويحضره نخبة من أطباء الأسرة والمجتمع وأخصائيي السكري والغدد الصماء، والصيادلة العاملون في الخدمات الصيدلية والتموين والمشتريات، عضاء لجان الصيدلة والعلاج من الأطباء..

وأوضح رئيس المنتدى، أستاذ الغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز ، رئيس الجمعية العلمية السعودية للسكري الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الشيخ، أن المنتدى يعقد إنطلاقاً من الدور الذي تلعبه اقتصاديات الصحة وتأثيرها على إيجاد حلول علاجية لمرض السكري، وكذلك تحليل كافة العوامل المرتبطة باختيار الدواء من حيث الأهمية والقيمة الاقتصادية.

وقال الدكتور عبدالرحمن الشيخ في تصريح صحفي إن منتدى حوار خبراء اقتصاديات الصحة السعودي الأول الذي يعقد غداً سوف يحضره نخبة من كافة القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، علاوة على أكثر من 40 متحدثاً من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، يناقشون 20 ورقة عمل وبحث من خلال جلسات علمية وورش عمل ونقاشات علمية لأكثر محاور اقتصاديات الصحة أهمية لمرض السكري.

وأضاف الدكتور عبدالرحمن الشيخ أن انعقاد هذا المؤتمر لأول مرة على مستوى المملكة العربية السعودية و الشرق الأوسط يأتي إيماناً من الجمعية العلمية السعودية للسكري، بإعطاء أولوية قصوى لاقتصاديات الصحة حيث إنها توفر معلومات ضرورية ومهمة لصناع القرار في المنظومة الصحية من أجل الاستخدام الفعال للموارد المتاحة لرفع الفوائد الصحية إلى الحد الأقصى باعتبارها من أهم الموضوعات التي تُطرح بصفة مستمرة في الآونة الأخيرة.

وتابع الدكتور عبدالرحمن الشيخ أنه ينتظر أن يحضر المنتدى أكثر من 300 متخصص من الكادر الصحي يسعون إلى إلقاء الضوء على الوضع الحالي لمعايير اختيار الأدوية والعلاجات الفعالة في مجال السكري، ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه كافة القطاعات الصحية في هذا المجال، وكذا مراجعة الضوابط والمعايير والقواعد والإجراءات المتعلقة بتسعير المنتجات الطبية.

بالإضافة إلى الإطلاع على التجارب العالمية في هذا الشأن من خلال خبراء دوليين في اقتصاديات الصحة ودراسة إمكانية تطبيقها والاستفادة منها في المملكة، وصولاً لرسم رؤى مستقبلية لرفع مستوى تقييم العلاجات والتدخلات في مرض السكري من قبل جميع المعنيين بتوفير الرعاية الصحية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي من ضمن أهدافها رفع جودة الخدمات الصحية للوصول إلى أفضل المقاييس العالمية.