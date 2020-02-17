العزلة والرغبة في تجربة السلوكيات الخاطئة تقود إلى المخدرات

عادل الحربي(صدى):

حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من خطر العزلة وعوامل أخرى قد تؤدي إلى وقوع المرء في دائرة إدمان المخدرات.

وذكرت، في إنفوجراف نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الأسباب المؤدية لتعاطي المخدرات تتعدد؛ إلا أنها تتمحور حول العزلة؛ والرغبة في تجربة السلوكيات الخاطئة؛ وعدم الإلتزام بقواعد الأسرة.

وأضافت أن هناك عوامل أخرى تؤدي للإدمان ومنها ارتكاب السلوكيات المنحرفة وتناول الأدوية المهدئة بدون استشارة الطبيب، فضلا عن التعثر الدراسي وعدم القدرة على التكيف في التعليم.