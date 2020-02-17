تعليم صبيا يشارك في حملة «أمنكم وسلامتكم هدفنا»

محمد بن طحيطح(صدى):

شارك مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي ، وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة جازان العقيد عبدالله العقيبي اليوم ، في فعاليات حملة التوعية الأمنية الثانية التي انطلقت بالمنطقة ، تحت شعار ” أمنكم وسلامتكم هدفنا ” والتي تنفذها القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة ، بالتزامن مع تنفيذها بكافة مناطق المملكة .

وجرى خلال الحملة ، توزيع الورود والهدايا لمرتادي الطريق الدولي والمطويات التوعوية بعدد من مراكز الضبط الأمني بمحافظتي صبيا وبيش ، وذلك بمشاركة طلاب مدارس تعليم صبيا وطلاب الكشافة ، ودوريات أمن الطرق ، بهدف نشر التوعية بأهمية التقيد بالأنظمة لضمان السلامة العامة للجميع .

وأثنى مدير تعليم صبيا على أهداف الحملة التوعوية ، ودورها في تعزيز الوعي لدى مرتادي الطرق بشكل خاص ، وكافة فئات المجتمع بشكل عام ، من خلال التوعية بالالتزام بالأنظمة واتباع تعليمات السلامة ، مما يسهم في حفظ الأرواح والممتلكات – بمشيئة الله – ، مؤكدًا حرص إدارة تعليم صبيا على مشاركة طلابها في الحملة ، بهدف غرس التوعية لديهم من جهة وتعزيز دورهم تجاه المجتمع بالمشاركة مع كافة الإدارات والقطاعات بالمنطقة من جهة أخرى ، متمنيًا التوفيق للقائمين على الحملة .