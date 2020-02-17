فضيحة بالتليفزيون التركي: القدس عاصمة إسرائيل

وكالات(صدى):

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لبرنامج مسابقات أطفال بثه التلفزيون التركي الحكومي.

وطرح البرنامج سؤال للأطفال عن ما هي الدولة التى عاصمتها القدس وخيروا الأطفال ما بين إسرائيل وسويسرا، لتأتي إجابة مقدم البرنامج بأن الإجابة الصحيحة هي أن القدس عاصمة إسرائيل.

واستنكر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ما ورد في المقطع، مؤكدين أن تركيا تحاول من خلال تلفزيونها الحكومي تشويه الحقائق التاريخية، وتعليم أطفالها بأن يتقبلوا إسرائيل.