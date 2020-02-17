بالفيديو.. البيشي: الاستيلاء على ممتلكات السعوديين بالقوة في تركيا 

علي القحطاني(صدى):

أوضح المحلل السياسي محمد البيشي، أن عددا كبير من العقارات والشركات المملوكة للسعوديين في تركيا يتم الاستيلاء عليها بالقوة من قِبَلِ أتراك، منذ أربع سنوات.

ولفت البيشي خلال حواره في قناة “الإخبارية”، إلي أن ممتلكات السعوديين المستولى عليها في تركيا تشمل مشاريع وشركات عقارية، كما تم توظيف القوانين التركية بشكل مقصود أو غير مقصود في الاستيلاء عليها.

وطرح البيشي، تساؤلا:”كيف لمستثمر سعودي أن يروج للسياحة أو لأي نشاط سياحي في تركيا؟، على الرغم مما يصدر عن تلك الدولة من تصريحات عدائية ومسيئة بحق المملكة وقياداتها.

وأكد البيشي أن قطر تدعم تركيا بودائع سرية، مبينا أن أردوغان يفتعل حروبا في المنطقة العربية لتحريك عجلة الاقتصاد ومنعه من الكساد.