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الأهلي يتصدر مجموعته في دوري الأبطال بالفوز على استقلال الإيراني

الأهلي يتصدر مجموعته في دوري الأبطال بالفوز على استقلال الإيراني
ماجد محمد(صدى):

تمكن النادي الأهلي من الفوز على نادي استقلال الإيراني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2020 .

وتقدّم الأهلي بهدف في الدقيقة 17 أحرزه سلمان المؤشر من ضربة جزاء، لكن تعادل استقلال بعدها بخمس دقائق بهدف من أمير أرسلان مطهري.

وأحرز المؤشر، هدف التقدم مرة أخرى في الدقيقة 29، ليفوز الأهلي ويتصدر مجموعته بأربع نقاط.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2253 ] نشر منذ 38 دقيقة

مبـروک جـوجـو🤩👕🏃⚽🥅

[ عدد التعليقات: 7189 ] نشر منذ 31 دقيقة

الف مبروك لممثل الوطن النادي الأهلي

[ عدد التعليقات: 734 ] نشر منذ 31 دقيقة

بالتوفيق للملكي مباراة قوية من خصم قوي وله تاريخ طويل في أسيا ومن أقوى أندية إيران

[ عدد التعليقات: 93734 ] نشر منذ 18 دقيقة

كفو يا اولاد الحاره جبتوها ،، وانتم تستاهلون ،،

.. بيض الله وجيهكم .. والى الامام ياابطال الغربيه ..

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