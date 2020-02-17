الأهلي يتصدر مجموعته في دوري الأبطال بالفوز على استقلال الإيراني
تمكن النادي الأهلي من الفوز على نادي استقلال الإيراني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2020 .
وتقدّم الأهلي بهدف في الدقيقة 17 أحرزه سلمان المؤشر من ضربة جزاء، لكن تعادل استقلال بعدها بخمس دقائق بهدف من أمير أرسلان مطهري.
وأحرز المؤشر، هدف التقدم مرة أخرى في الدقيقة 29، ليفوز الأهلي ويتصدر مجموعته بأربع نقاط.
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 2253 ] نشر منذ 38 دقيقة
مبـروک جـوجـو🤩👕🏃⚽🥅
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7189 ] نشر منذ 31 دقيقة
الف مبروك لممثل الوطن النادي الأهلي
المليليح[ عدد التعليقات: 734 ] نشر منذ 31 دقيقة
بالتوفيق للملكي مباراة قوية من خصم قوي وله تاريخ طويل في أسيا ومن أقوى أندية إيران
ياالله طلبتك لاتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14979 ] نشر منذ 22 دقيقة
بقيادة ابو عمر💪💚وبآسماء شابه الملكي يدعس المجوس😂مبروك للملوك💪
ياالله طلبتك لاتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14979 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يبارك بعمرك دهر💚🤩
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93734 ] نشر منذ 18 دقيقة
كفو يا اولاد الحاره جبتوها ،، وانتم تستاهلون ،،
.. بيض الله وجيهكم .. والى الامام ياابطال الغربيه ..