الأهلي يتصدر مجموعته في دوري الأبطال بالفوز على استقلال الإيراني

ماجد محمد(صدى):

تمكن النادي الأهلي من الفوز على نادي استقلال الإيراني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2020 .

وتقدّم الأهلي بهدف في الدقيقة 17 أحرزه سلمان المؤشر من ضربة جزاء، لكن تعادل استقلال بعدها بخمس دقائق بهدف من أمير أرسلان مطهري.

وأحرز المؤشر، هدف التقدم مرة أخرى في الدقيقة 29، ليفوز الأهلي ويتصدر مجموعته بأربع نقاط.