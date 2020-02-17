الخنيزي يكشف النقاب عن المذهب الذي تربي عليه نجله

علي القحطاني(صدى):

تكشفت معلومات بأن موسى الخنيزي المختطف منذ 20 عاما تربى على المذهب السني، وأن والده وعائلته يعون ذلك ويتقبلونه.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن علي الخنيزي والد المخطوف موسى يعي أن ابنه تربى على المذهب السني، وإن ذلك ليس مؤثرا في ترحيبه بابنه واحتضانه له.

وقال والدالخنيزي: ”إننا جميعا مسلمون نعبد ربا واحدا ونصلي باتجاه قبلة واحدة، وإن ابنه له مطلق الحرية في اعتناق المذهب الذي هو مقتنع به“، بحسب تصريحاته لصحيفة”مكة”

ومن المقرر أن يعود موسى إلى عائلته في الساعات القادمة بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية الروتينية لينهي بذلك قصة اختطاف بدأت بعد ساعات من إبصاره النور في مستشفى الولادة بالدمام، حيث استمرت أكثر من عقدين من الزمن.