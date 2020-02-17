مصرية معصبة على الهواء والسبب !

الإثنين 17
فبراير
لقد تصرف معي استاذ جامعي من هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز.
تصرف سوقي منحط ضرب بشهاداته ومكانته الوظيفية عرض الحائط لمجرد أنه فوجيء في الحوار على تويتر ما لم يتوقعه.
ويعلم الله أن حواري معه كان حضاري وأساء لي..لا يعرف أن مع المرزوق يبلعه مثل حبه البندول بشهاداته وخبراته ومكانته الوظيفية..بدون مدح ولا مبالغة
هذه السيدة
تعرضت للتجربح من مستشار !!!
عندما شعر أمامها أنه لا يملك الحجة والبرهان والقليل من البيان.
.
قدمي عليه قضيه ..
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مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1714 ] نشر منذ 13 دقيقة
لقد تصرف معي استاذ جامعي من هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز.
تصرف سوقي منحط ضرب بشهاداته ومكانته الوظيفية عرض الحائط لمجرد أنه فوجيء في الحوار على تويتر ما لم يتوقعه.
ويعلم الله أن حواري معه كان حضاري وأساء لي..لا يعرف أن مع المرزوق يبلعه مثل حبه البندول بشهاداته وخبراته ومكانته الوظيفية..بدون مدح ولا مبالغة
هذه السيدة
تعرضت للتجربح من مستشار !!!
عندما شعر أمامها أنه لا يملك الحجة والبرهان والقليل من البيان.
.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93734 ] نشر منذ 3 دقائق
قدمي عليه قضيه ..