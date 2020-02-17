أمير الجوف يُعلق على موقف القاضي بدر السلطان من إرجاع أرضه إلى الأيتام
أشاد سمو أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بموقف القاضي بمحكمة الاستئناف بالجوف الشيخ بدر بن محمد السلطان، مع أيتام أرجع أرضًا لهم.
وكان القاضي قد اشترى الأرض الزراعية بقيمة 250 الف ريال من أيتام، وبعد عدة أيام تم تثمينها له بأكثر من 9 مليون ريال لتنفيذ طريق، وقام الشيخ بدر بإرجاع الأرض للأيتام وهو يقول: «هم أحق مني بالتثمين».
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الواقع[ عدد التعليقات: 7625 ] نشر منذ 39 دقيقة
هذا الرجل ضرب مثل للإنسان المسلم الحق وحقيقة خلقه هذا كأنه واحد من الصحابة رضوان الله عليهم و ياليت من أخذ شئ بالفهلوة او الفاسد والظلم ان يتوب لله ويعيده لصاحبه قبل أن يموت ويكث عليه التراب ويواجه الحساب العسير في قبره نظفك نفس قبل موتك الايام أمامك قليلة اخي الكريم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93734 ] نشر منذ 33 دقيقة
يستهل الإشادة به ،،،
,, ولا يستغرب مثل هذا الفعل ممن غمر الإيمان قلوبهم ، يخافون الله ويتقونه حق تقاته في السر والعلن ..
.. جزى الله الأمير خير وكذالك الشيخ التقيّْ كثر الله أمثاله .. آمين ..
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1714 ] نشر منذ 27 دقيقة
حسبها الشيخ الحسبة الصح..
ما عند الله خير وابقى ، والأمير اثبت أنه متابع أخبار ما ينشر