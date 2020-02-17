أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف «الحراس والمراسلين» بتعليم القنفذة
أعلنت إدارة تعليم القنفذة، عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف «الحراس والمراسلين 》للجنسين لاستكمال إجراءات التوظيف.
وطالبت الإدارة، المرشحين بمراجعة الموارد البشرية للبنين المبنى الرئيسي للإدارة، وللنساء مبنى الإشراف التربوي 2 بالخالدية إدارة الموارد البشرية، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 24/6/1441هـ.
وأوضت ضرورة اصطحاب جميع المؤهلات الأصول المسجلة في برنامج ساعد وإثبات سكن وذلك لإجراء المقابلات الشخصية، علمًا بأن من لم يراجع خلال خمسة أيام عمل من تاريخه سوف يُستبعد.
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