أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف «الحراس والمراسلين» بتعليم القنفذة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة تعليم القنفذة، عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف «الحراس والمراسلين 》للجنسين لاستكمال إجراءات التوظيف.

وطالبت الإدارة، المرشحين بمراجعة الموارد البشرية للبنين المبنى الرئيسي للإدارة، وللنساء مبنى الإشراف التربوي 2 بالخالدية إدارة الموارد البشرية، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 24/6/1441هـ.

وأوضت ضرورة اصطحاب جميع المؤهلات الأصول المسجلة في برنامج ساعد وإثبات سكن وذلك لإجراء المقابلات الشخصية، علمًا بأن من لم يراجع خلال خمسة أيام عمل من تاريخه سوف يُستبعد.