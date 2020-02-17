«المرور» يسمح بنقل ملكية المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة

نايف السالم(صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن إمكانية نقل المركبة من مواطن لزوجته حتى لو لم يكن لديها رخصة قيادة.

يأتي ذلك في ردها على استفسار من بعض المواطنين، إذ جاء في السؤال «هل بالإمكان نقل ملكية السيارة باسم الزوجة وهي لا تحمل رخصة قيادة؟»، لترد «للمواطنين يمكن ذلك».

يذكر أن إدارة المرور، كان قد حددت مخالفة من 150 إلى 300 ريال في حال القيادة دون حمل رخصة.

ونفت المرور، نفت شائعة تطبيق عقوبة عدم حمل رخصة القيادة للذكور والإناث والتي تصل غرامتها لـ 1000 ريال، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 7 أيام، وكذلك توقيف قائد أو قائدة المركبة لمدة لا تزيد على خمسة أيام للمرة الأولى.