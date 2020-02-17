رهان ساذج يجعل لاعب كرة يد يخسر شعره

وكالات(صدى):

عزم لاعب منتخب روسيا لكرة اليد، قسطنطين إغروبولو، متابعيه، بحلاقة شعره في حال إذا سجل فيودور سمولوف لاعب سيلتا فيغو، هدفا في مرمى ريال مدريد، ضمن الجولة 24 من الليغا.

وشهدت المباراة التى أقيمت بين الفريقين إحراز سمولوف الهدف الأول لفريقه الذى تعادل مع ريال مدريد بهدفين لكل منهما.

وبعد إنتهاء المباراة قام إغروبولو بالوفاء بوعده، ونشر صورة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر بعد حلاقة شعر رأسه.