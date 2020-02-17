لوشيسكو: تدخلات لاعبي شباب الأهلي غير مبررة

طلال الغامدي(صدى):

انتقد رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، تدخلات لاعبي شباب الأهلي أمام لاعبي الهلال خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين، مؤكدًا أنه غير مبررة.

جاء ذلك في تعقيبه على إصابة عبدالله عطيف القوية نتيجة تدخل متهور من عبدالله النقبي، إذ قال « إصابة صعبة، ربما يمتد غيابه لفترة من الوقت، سنفتقده بكل تأكيد بالنظر لما يقدمه».

وأكد لوشيسكو، أن المباراة كانت صعبة ولكن الهلال حقق انتصارًا مستحقًا فيها وفرض السيطرة على مجرياتها.

وفاز الهلال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 .