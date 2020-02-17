لاعب شباب الأهلي يعتذر من عطيف في غرفة تبديل الملابس (فيديو)

نواف السالم(صدى):

اعتذر لاعب شباب أهلي دبي عبدالله النقبي، من لاعب الهلال عبدالله عطيف، بعدما تسبّب في إصابته خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين.

وتسبب «النقبي» في إصابة «عطيف» في بداية اللقاء؛ إثر دخول متهور عليه، ما اضطر مدرب الهلال لوشيسكو إلى تبديل عطيف الذي لم يتمكن من إكمال المباراة وإنزال محمد كنو.

وأظهر مقطع فيديو عبدالله النقبي يزور عبدالله عطيف في غرفة تبديل الملابس للاعتذار منه والاطمئنان على إصابته.

اقرأ أيضًا: