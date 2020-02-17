جامعة الطائف تعلن أرقام المرشحين لوظائفها الأكاديمية ومدرسي اللغة

الطائف(صدى):

أعلنت جامعة الطائف اليوم، أرقام المرشحين والمرشحات لدخول المقابلات الشخصية للوظائف الأكاديمية (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) ووظائف (مدرس لغة) التي سبق أن تم فتح التقديم عليها 19 جمادى الأول الماضي.

وأوضحت الجامعة أن المقابلات الشخصية ستبدأ 7 رجب المقبل، حسب أرقام التقديم والمواعيد المحددة في جداول المقابلات الشخصية المنشورة في موقعها الإلكتروني وفي حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

ويأتي فتح الوظائف الأكاديمية ضمن جهود جامعة الطائف لتوطين عدد من الوظائف الأكاديمية المشغولة بمتعاقدين، وكذلك توظيف مدرسي لغة لتلبية احتياجاتها من مدرسي اللغة العربية للناطقين بغيرها، وكذلك للتوسع في تدريس اللغة الإنجليزية لطلابها، وبعد إدراجها اللغة الصينية في الخطط الدراسية لطلابها وطالباتها.