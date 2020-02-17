رجل يسرق حماته بعد 3 أشهر من زواجه

دمشق(صدى):

تمكنت دورية الشرطة في مدينة دوما بريف دمشق من ضبط لص أقدم على سرقة حماته بعـد ثلاثة أشهر مـن زواجه بابنتها.

وتعود الواقعة عندما سرق المتهم مصاغ حماته الذهبي ومبلغ مالي من منزلها في الهيجانة بريف دمشق، حيث بلغت كمية الذهب المسوق بحوالي الكيلو والنصف غرام ما يعادل 65 مليون ليرة سورية ، والمبلغ المالي يقدر بمليونين و300 ألف ليرة سورية.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بإقدامه على سرقة المصاغ الذهبي والمبلغ المالي بالاشتراك مع شريك له.