حدث مفاجئ يغير مصير راقصة تعري بنادي ليلي
تعرضت فتاة تدعى جينيا سكاي، لحادث غير مصير حياتها كراقصة تعري في إحدى النوادي الليلية.
وأكد متابعي الفتاة أنها سقطت من ارتفاع عالي أثناء قيامها بأداء حركات استعراضية، مما أسفر عن إصابتها ونقلت للمستشفى.
وأفادت تقارير إعلامية أنها قررت الاعتزال والعمل كناقدة طعام بعيدًا عما كان في حياتها قبل الحادث.
مرسام[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 دقائق
بصراحة سبق صحفي نهنئكم عليه خبر مهم جدا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93734 ] نشر منذ 7 دقائق
بألف صنقار ، من هاالحال واردى ..
.. بداية قلت لعلها اسلمت ، اثاري ذنب الكلب باقي على ماهو عليه من اعوجاج ..