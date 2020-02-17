حدث مفاجئ يغير مصير راقصة تعري بنادي ليلي

أميرة خالد(صدى):

تعرضت فتاة تدعى ​جينيا سكاي​، لحادث غير مصير حياتها كراقصة تعري في إحدى النوادي الليلية.

وأكد متابعي الفتاة أنها سقطت من ارتفاع عالي أثناء قيامها بأداء حركات استعراضية، مما أسفر عن إصابتها ونقلت للمستشفى.

وأفادت تقارير إعلامية أنها قررت الاعتزال والعمل كناقدة طعام بعيدًا عما كان في حياتها قبل الحادث.