الكويت تُلغي الاحتفالات الوطنية وتحد من سفر المسؤولين

خالد الظفيري(صدى):

قرّر مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه اليوم الاثنين، متابعة تنفيذ خطة الطوارئ للوقاية والحد من دخول وانتشار فيروس كورونا الجديد.

كما تضمنت القرار، أن يتم التعميم على البعثات الدبلوماسية في الخارج بتأجيل الاحتفالات بالأعياد الوطنية لهذه السنة، وحظر تصدير المواد الطبية والوقائية المتعلقة بمواجهة الوباء.

وتقرر وضع ضوابط للحد من سفر الموظفين في المهمات الرسمية واقتصارها على حالة الضرورة، مشددًا على أهمية تجنب المواطنين والمقيمين لأي تجمعات ولاسيما خلال فترة الأعياد الوطنية وذلك لتلافي كافة المخاطر المترتبة على انتشار هذا المرض والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك بعد استعراض وزير الصحة الكويتية، لتطورات فيروس كورونا، في ظل انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات والمصابين، إذ عرض إحصائية عن الدول التي انتشر فيها هذا الوباء، والتي تشير إلى مضاعفة أعداد المصابين إلى قرابة الأربعة أضعاف خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدًا خلو الكويت من هذا الفيروس حتى تاريخه.