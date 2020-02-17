الأسبرين يمنع الإجهاض في حالات معينة (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أوضح الدكتور ريان البركاتي، استشار أمراض النساء والتوليد، أن هناك نوعين من الأسبرين وهي للكبار وللأطفال.

وأشار إلى أن الأسبرين يُستخدم في بعض حالات الحمل وليس كلها، إذ يُستخدم في حالة وجود تسمم بالحمل أو عندها احتمالية إصابة بالتسمم أو عندها سقطات متكررة، وتحت إشراف الطبيب.

وأكد أن الأسبرين المستخدم في الحمل هو الخاص بالأطفال، لأن أسبرين الكبار يسبب مضاعفات أخرى، مشددًا على أن أكثر مشاكل الأسبرين العادي يظهر فيما بعد الأسبوع الثلاثين من الحمل.

وأفاد بأنه يقي من الإجهاض في حالات معينة، خاصة تلك التي لديها إسقاطات متكررة أي (3 إسقاطات متتابعة على الأقل).