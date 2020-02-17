موظف يستدرج طفلة ويهتك عرضها في قبو إحدى المدارس

أنقرة(صدى):

قام موظف تركي يعمل بمدرسة ابتدائية في اسطنبول باستدراج طفلة سورية في الصف الرابع إلى قبو مدرستها واعتدى عليها جنسيًا.

وكشفت والدة الفتاة ، في بلاغ قدمته للشرطة، أن الموظف استغل جلوس نجلتها في الاستراحة وطلب منها بأن تذهب معه إلى القبو بحجة إعطائها كتاب مدرسي.

وأوضحت محامية الفتاة أن الضحية حاولت أن تبلغ أحد المدرسين بما تعرضت له من اعتداء، ألا أنه لم يستجيب لها، واضطرت لإبلاغ والدتها التى سارعت بالذهاب للطبيب ثم للشرطة لتقديم بلاغ بما حدث لنجلتها.

وأكدت المحامية أن القضية أمام النائب العام، ومن المرجح أن يعاقب الموظف بالسجن لمدة قد تصل إلى 25 عاما.