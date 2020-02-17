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عبدالله عطيف بـ «عكاز»: «الحمدلله على الفوز» ( فيديو)

عبدالله عطيف بـ «عكاز»: «الحمدلله على الفوز» ( فيديو)
ماجد محمد(صدى):

أعرب اللاعب عبدالله عطيف، عن سعادته بالفوز على شباب الأهلي في منافسات دوري أبطال آسيا 2020 .

وقال عطيف الذي خرج في بداية المباراة متأثرًا بالإصابة: «الحمدلله على الفوز والثلاث نقاط المهمة، مبروك يا كبار آسيا ودعواتكم ».

وظهر اللاعب في مقطع فيديو، وهو يذهب إلى حافلة الفريق مستعينًا بـ «عكاز».

وفاز الهلال بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد الزعيم إلى 6 نقاط في المركز الثاني بمجموعته بعد تساوي النقاط بينه وبين باختاكور صاحب المركز الأول بفارق الأهداف.

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